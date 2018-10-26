Баскетболисты "Одессы" в игре с "Николаевом" одержали четвертую победу в ЧУ

После равной первой четверти одесситы сумели сделать рывок во второй десятиминутке. Хозяева лучше атаковали с игры и действовали более разнообразно в нападении. Проведя результативный отрезок во второй части второй четверти, команда Олега Юшкина получила 12-очковое преимущество перед большим перерывом. Не помешали хозяевам и 10 потерь, ведь николаевцы ошибались еще больше, потеряв мяч только за первую половину 13 раз. Также надо отметить широкую ротацию обоих коллективов — и Юшкин, и Черний уже за первую половину выпустили на площадку по 11 игроков.

После равной игры на старте второй половины одесситы отправили “Николаев” в нокдаун во второй части третьей десятиминутки. Помогли точные трехочковые Прокопенко, который, выйдя в старте, провел свой лучший матч в текущем сезоне, реализовав 4 из 5 дальних попыток.

Несмотря на то, что отставание Николаева перед заключительной четвертью составляло 16 очков, подопечные Виталия Черния не сдали оружие и сделали несколько попыток вернуться к игре. Гости усилиями бигменов Адедирана и Аникиенко, и активной игре Попова выиграли четверть +7, в течение которой сократили отставание до 6 баллов, но на большее “корабелов” не хватило — полноценного камбэка не получилось (71:62).

Отметим, что “Одесса” одержала победу, выиграв свой четвертый матч из пяти на старте сезона. У “Николаева” сейчас 2 победы в 5 матчах.