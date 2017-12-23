Баскетболісти "Хіміка" зазнали другої поспіль поразки в ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В поєдинку чемпіонату України з баскетболу Суперліги Парі-Матч БК “Черкаські Мавпи” вдома обіграв минулорічного фіналіста турніру южненський “Хімік”, передає УНН з посиланням на прес-служби команд.
Впевнений старт, перевага в набраних очках другого шансу і трисекундній зоні стали головними козирями “Черкаських Мавп” в грі проти “Хіміка”, що принесло перемогу господарям зустрічі. Южненці не припиняли боротьби до кінця гри, і скоротили на останній хвилині до 6 очок, але більшого успіху добитися не зуміли — 86:78.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Баскетболіст Фесенко провів найрезультативнішу гру кар'єри в Лізі чемпіонів
За переможців 21 пункт, 4 передачі, 4 перехоплення у Кольченка, Джуріч набрав 16, Конєв 14. У “Хіміка” 19 на рахунку Еріенса 19, Петрова 13 + 13 підбирань.
Зауважимо, що “Хімік” зазнав другої поразки поспіль (перша від “Будівельника”) і має всього 6 звитяг в 13 зустрічах, у “Мавп” 8 позитивних результатів в 15 баталіях.
Додамо також, наступну гру “Черкаські Мавпи” відіграють також дома. 27 січня у рамках Кубка України “Мавпи” приймуть “БІПу”.
Нагадаємо, у центральному протистоянні ігрового дня регулярного чемпіонату України з баскетболу Суперліга Парі-Матч столичний “Будівельник” на паркеті “Палацу Спорту” приймав южненський “Хімік”, який зазнав поразки у цьому матчі.