Баскетболисты "Химика" потерпели второе поражение подряд в ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В поединке чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Пари-Матч БК “Черкасские Обезьяны” дома обыграл прошлогоднего финалиста турнира “Химик”, передает УНН со ссылкой на пресс-службы команд.
Уверенный старт, преимущество в набранных очках второго шанса и трехсекундной зоне стали главными козырями “Черкасских обезьян” в игре против “Химика”, что принесло победу хозяевам встречи. Южненцы не прекращали борьбы до конца игры, и сократили на последней минуте до 6 очков, но большего успеха добиться не сумели — 86:78.
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По победителей 21 пункт, 4 передачи, 4 перехвата в Кольченко, Джурич набрал 16 Конев 14. В “Химика” 19 на счету Ериенса 19 Петрова 13 + 13 подборов.
Заметим, что “Химик” потерпел второе поражение подряд (первая от “Будивельника”) и имеет всего 6 побед в 13 встречах, в “Обезьян” 8 положительных результатов в 15 баталиях.
Добавим также, следующую игру “Черкасские Обезьяны” играют также дома. 27 января в рамках Кубка Украины “Обезьяны” примут “АГНИ”.
Напомним, в центральном противостоянии игрового дня регулярного чемпионата Украины по баскетболу Суперлига Пари-Матч столичный “Строитель” на паркете “Дворца Спорта” принимал “Химик” , который потерпел поражение в этом матче.