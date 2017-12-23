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Баскетболисты "Химика" потерпели второе поражение подряд в ЧУ

Киев • УНН

 • 10515 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В поединке чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Пари-Матч БК “Черкасские Обезьяны” дома обыграл прошлогоднего финалиста турнира “Химик”, передает УНН со ссылкой на пресс-службы команд.

Баскетболисты "Химика" потерпели второе поражение подряд в ЧУ

Уверенный старт, преимущество в набранных очках второго шанса и трехсекундной зоне стали главными козырями “Черкасских обезьян” в игре против “Химика”, что принесло победу хозяевам встречи. Южненцы не прекращали борьбы до конца игры, и сократили на последней минуте до 6 очков, но большего успеха добиться не сумели — 86:78.

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По победителей 21 пункт, 4 передачи, 4 перехвата в Кольченко, Джурич набрал 16 Конев 14. В “Химика” 19 на счету Ериенса 19 Петрова 13 + 13 подборов.

Заметим, что “Химик” потерпел второе поражение подряд (первая от “Будивельника”) и имеет всего 6 побед в 13 встречах, в “Обезьян” 8 положительных результатов в 15 баталиях.

Добавим также, следующую игру “Черкасские Обезьяны” играют также дома. 27 января в рамках Кубка Украины “Обезьяны” примут “АГНИ”.

Напомним, в центральном противостоянии игрового дня регулярного чемпионата Украины по баскетболу Суперлига Пари-Матч столичный “Строитель” на паркете “Дворца Спорта” принимал “Химик” , который потерпел поражение в этом матче.

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