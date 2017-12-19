Баскетболіста збірної України названо кращим гравцем тижня чемпіонату Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Важкого форварда національної збірної України Максима Корнієнка визнано кращим гравцем тижня в чемпіонаті Литви з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У матчі проти "Лієткабеліса" форвард "Ювентуса", вийшовши з лави запасних, за 27 хвилин набрав 20 очок (4/4 двоочкові, 3/5 триочкових, 3/3 штрафних), зробив 5 підбирань, 3 передачі, 3 блок-шоти і 2 перехоплення при 2 втратах і 1 фол, а рейтинг ефективності українця склав 31 бал.
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Таким чином, дана гра стала кращою для баскетболіста в його кар'єрі чемпіонату Литви, а зусилля українця були визнані литовською Лігою.
"Після декількох невдалих матчів я нарешті показав, як я можу грати. Цей матч став важливим кроком вперед", - зауважив Корнієнко.
Відзначимо, що команда Корнієнка на даний момент посідає 7 місце в турнірній таблиці литовської першості, маючи в активі 5 перемог у 15 поєдинках. У "Лієткабеліса" 4-те місце – 10 звитяг в 15 поєдинках.
Нагадаємо, колишній капітан збірної України з баскетболу центровий Кирило Фесенко допоміг своєму "Авеліно" перемогти на виїзді в 11 турі чемпіонату Італії "Пезаро" – 83:78.