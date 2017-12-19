Баскетболист сборной Украины назван лучшим игроком недели чемпионата Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Тяжелого форварда национальной сборной Украины Максима Корниенко признали лучшим игроком недели в чемпионате Литвы по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
В матче против “Лиеткабелиса” форвард “Ювентуса”, выйдя со скамейки запасных, за 27 минут набрал 20 очков (4/4 двухочковые, 3/5 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 5 подборов, 3 передачи, 3 блок-шота и 2 перехвата при 2 потерях и 1 фол, а рейтинг эффективности украинца составил 31 балл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны последние участники четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу
Таким образом, данная игра стала лучшей для баскетболиста в его карьере чемпионата Литвы, а усилия украинского спортсмена были признаны литовской Лигой.
“После нескольких неудачных матчей я наконец показал, как могу играть. Этот матч стал важным шагом вперед”, — отметил Корниенко.
Отметим, что команда Корниенко сейчас занимает 7 место в турнирной таблице литовской первенства, имея в активе 5 побед в 15 поединках. В “Лиеткабелиса” 4-е место — 10 побед в 15 поединках.
Напомним, бывший капитан сборной Украины по баскетболу центровой Кирилл Фесенко помог своему “Авелино” победить на выезде в 11 туре чемпионата Италии “Пезаро” — 83:78.