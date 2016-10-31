Баскетболіст збірної України В.Кравцов дебютував за "Валенсію"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов дебютував у складі іспанської "Валенсії", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
У матчі 6 туру чемпіонату "Валенсія" перемогла вдома "Андорру" - 88:62.
Українець набрав 6 очок за 6 хвилин і 50 секунд проведених на паркеті (2/2 двоочкових, 2/4 штрафних), зробив 3 підбирання.
Додамо, що інший центровий збірної України Артем Пустовий у складі БК "Обрадойро" відзначився 8 очками (3/6 двоочкові, 2/5 штрафні) і здійснив 6 підбирань, отримавши 25:30 ігрових хвилин. Проте "Обрадойро" зазнало поразки від "Реал Бетіс" 74:79.
Як повідомляв УНН, С.Гладир допоміг БК "Монако" продовжити виграшну серію в чемпіонаті Франції.