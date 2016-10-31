Баскетболист сборной Украины В.Кравцов дебютировал за "Валенсию"

В матче 6 тура чемпионата "Валенсия" победила дома "Андорру" - 88:62.

Украинец набрал 6 очков за 6 минут и 50 секунд проведенных на паркете (2/2 двухочковых, 2/4 штрафных), сделал 3 подбора.

Добавим, что другой центровой сборной Украины Артем Пустовий в составе БК "Обрадойро" отметился 8 очками (3/6 двухочковые, 2/5 штрафные) и совершил 6 подборов, получив 25:30 игровых минут. Однако "Обрадойро" потерпело поражение от "Реал Бетис" 74:79.

Как сообщал УНН, С.Гладир помог БК "Монако" продолжить выигрышную серию в чемпионате Франции .