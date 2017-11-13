Баскетболіст збірної України провів найрезультативнішу гру сезону в Греції

Зустріч 5-го туру ліги завершилася домашньою перемогою "Прометеуса" над БК "Г.С. Кіміс" 93:82.

Наш співвітчизник став другим за результативністю у своєму колективі. Екс-гравець "Будівельника", "Київа", БК "Донецьк", "Црвєни Звєзди" провів на паркеті 25:31 хвилин ігрового часу, за які набрав 16 очок (5/9 - двоочкові, 2/2 - штрафні), зробив 3 підбирання, віддав 1 результативну передачу, зробив 1 перехоплення при 1 персональному зауваженні. Показник ефективності склав "+16".

Примітно, що даний поєдинок став найкращим для Липового в сезоні у графі набрані очки. До цього Липовий набирав 15 балів проти "ПАОКа".

Додамо також, в таблиці чемпіонату команда українця вийшла на перший рядок – 4 звитяги і 1 поразка. Проте їх посунути може "Панатінаїкос" у якого гра в запасі.

Як повідомляв УНН, у минулому сезоні Липовий за інший грецький колектив набрав в одному поєдинку 25 пунктів.