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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Баскетболист сборной Украины провел результативную игру сезона в Греции

Баскетболист сборной Украины провел результативную игру сезона в Греции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Легкий форвард / атакующий защитник сборной Украины по баскетболу Александр Липовый провел успешный поединок в чемпионате Греции в составе БК "Прометеус", передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата Греции.

Встреча 5-го тура лиги завершилась домашней победой "Прометеус" над БК "С. Кимис" 93:82.

Наш соотечественник стал вторым по результативности в своем коллективе. Экс-игрок "Будивельника", "Киева", БК "Донецк", "Црвены Звезды" провел на паркете 25:31 минут игрового времени, за которые набрал 16 очков (5/9 - двухочковые, 2/2 - штрафные), сделал 3 подбора, отдал 1 результативную передачу, сделал 1 перехват при 1 персональном замечании. Показатель эффективности составил "+16".

Примечательно, что данный поединок стал лучшим для Липового в сезоне в графе набранные очки. К этому Липовый набирал 15 баллов против "ПАОКа".

Добавим также, в таблице чемпионата команда украинском вышла на первую строчку - 4 победы и 1 поражение. Однако их подвинуть может "Панатинаикос" у которого игра в запасе.

Как сообщал УНН, в прошлом сезоне Липовый другого греческий коллектив набрал в одном поединке 25 пунктов.

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