Баскетболіст збірної України М.Корнієнко став чемпіоном Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Важкий форвард збірної України Максим Корнієнко виборов чемпіонство Болгарії в складі "Лукойл Академіка", вигравши фінальну серію у "Бероє", інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Команда українця перемогла у четвертому матчі фіналу з рахунком 83:76 і виграла золоту серію з рахунком 3:1. М.Корнієнко у заключній грі сезону провів на майданчику 23 хвилини, набрав 8 очок (1/4 двоочкових, 2/5 триочкових), зробив 4 підбирання та допустив 2 втрати.
Варто відзначити, що українець завоював свій перший титул чемпіона країни в кар'єрі. До цього М.Корнієнко вигравав у 2011 році Кубок Суперліги з Дніпром, а також ставав володарем Суперкубка Болгарії в 2016-му.
Зауважимо, що у кваліфікації до Євробаскету-2017 М.Корнієнко демонстрував четвертий показник за результативністю у збірній України набираючи в середньому 8,3 очки за гру, а також приносячи по 3,8 підбирання.
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