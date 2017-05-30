Баскетболист сборной Украины М.Корниенко стал чемпионом Болгарии

Команда Украинские победила в четвертом матче финала со счетом 83:76 и выиграла золотую серию со счетом 3: 1. Корниенко в заключительной игре сезона провел на площадке 23 минуты, набрал 8 очков (1/4 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделал 4 подбора и допустил 2 потери.

Стоит отметить, что украинец завоевал свой первый титул чемпиона страны в карьере. К этому Корниенко выигрывал в 2011 году Кубок Суперлиги с Днепром, а также становился обладателем Суперкубка Болгарии в 2016 году.

Заметим, что в квалификации к Евробаскета-2017 М.Корниенко демонстрировал четвертый показатель по результативности в сборной Украины набирая в среднем 8,3 очка за игру, а также принося по 3,8 подбора.

Как сообщал УНН, баскетболист М.Пустозвонов стал чемпионом Румынии.