Баскетболіст збірної України Д.Лукашов допоміг "Єнісею" виграти матч плей-офф Кубка Європи ФІБА

За 10 хвилин на паркеті Д.Лукашов, вийшовши з лавки, набрав 6 очок (2/2 триочкових) і віддав 3 передачі при 3 фолах.

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Зазначається, що матч-відповідь команда захисника збірної України проведе 22 лютого в Туреччині.

Нагадаємо, 1 листопада баскетбольний клуб “Єнісєй” оголосив про підписання контракту з розігруючим захисником збірної України Денисом Лукашовим.