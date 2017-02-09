Баскетболіст збірної України Д.Лукашов допоміг "Єнісею" виграти матч плей-офф Кубка Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Український розігруючий національної збірної та клубу "Єнісей" Денис Лукашов допоміг своїй команді виграти перший матч 1/8 фіналу Кубка Європи FIBA, в якому його клуб вдома здолала турецький "Бюйюкчекмедже" 91:81. Про це інформує ФБУ, передає УНН.
За 10 хвилин на паркеті Д.Лукашов, вийшовши з лавки, набрав 6 очок (2/2 триочкових) і віддав 3 передачі при 3 фолах.
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Зазначається, що матч-відповідь команда захисника збірної України проведе 22 лютого в Туреччині.
Нагадаємо, 1 листопада баскетбольний клуб “Єнісєй” оголосив про підписання контракту з розігруючим захисником збірної України Денисом Лукашовим.