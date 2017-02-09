Баскетболист сборной Украины Д.Лукашов помог "Енисею" выиграть матч плей-офф Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинский разыгрывающий сборной и клуба "Енисей" Денис Лукашов помог своей команде выиграть первый матч 1/8 финала Кубка Европы FIBA, в котором его клуб дома одолел турецкий "Бюйюкчекмедже" 91:81. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
За 10 минут на паркете Д.Лукашов, выйдя со скамейки, набрал 6 очков (2/2 трехочковых) и отдал 3 передачи при 3 фолах.
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Отмечается, что ответный матч команда защитника сборной Украины проведет 22 февраля в Турции.
Напомним, 1 ноября баскетбольный клуб "Енисей" объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником сборной Украины Денисом Лукашовым.