Баскетболист сборной Украины Д.Лукашов помог "Енисею" выиграть матч плей-офф Кубка Европы ФИБА

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинский разыгрывающий сборной и клуба "Енисей" Денис Лукашов помог своей команде выиграть первый матч 1/8 финала Кубка Европы FIBA, в котором его клуб дома одолел турецкий "Бюйюкчекмедже" 91:81. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.