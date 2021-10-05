Баскетболіст Михайлюк провів результативний виступ за клуб із НБА

Деталі

Наш земляк вийшов на паркет у середині чверті, і до перерви встиг тричі забити м'яч у кільце різним чином: з лінії штрафної, із середньої дистанції та додавання з-під кільця після хиби партнера.

На старті другої чверті уродженець Черкас забив триочковий з фолом. Загалом він набрав 13 очок (2/5 двоочкових, 2/4 триочкових, 3/4 штрафних), зробив 4 підбирання, 5 передач при одному фолі за 23 хвилини. Команда українця здобула перемогу 123:107.

Доповнення

Минулий сезон Михайлюк починав в "Детройт Пістонс", а завершив в "Оклахомі".