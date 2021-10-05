Баскетболист Михайлюк провел результативный выступление за клуб из НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. БК "Торонто Рэпторс" со свингменом Святославом Михайлюком провела первую встречу перед сезоном НБА с БК "Филадельфией", передает корреспондент УНН.
Детали
Наш земляк вышел на паркет в середине четверти, и до перерыва успел трижды забить мяч в кольцо различным образом: с линии штрафной, со средней дистанции и добавления из-под кольца после недостатки партнера.
На старте второй четверти уроженец Черкасс забил трехочковый с фолом. В целом он набрал 13 очков (2/5 двухочковых, 2/4 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 4 подбора, 5 передач при одном фоле за 23 минуты. Команда Украинская одержала победу 123:107.
Дополнение
Прошлый сезон Михайлюк начинал в “Детройт Пистонс”, а завершил в “Оклахоме”.