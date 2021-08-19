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Баскетбол: юніорська збірна України вийшла до півфіналу Єврочеленджеру

Баскетбол: юніорська збірна України вийшла до півфіналу Єврочеленджеру

Київ • УНН

 • 75432 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Юніорська збірна України віком до 16 років вийшла до півфіналу Єврочеленджеру з баскетболу, який проводиться на території Болгарії, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

На другий матч групового етапу проти команди Швейцарії, “синьо-жовті” вийшли надмотивованими. Наші хлопці не найкращим чином розпочали гру, дозволивши суперникам повести у рахунку — 5:0. Однак, підопічні Дмитра Коломійченка швидко перехопили ініціативу, яку, у підсумку, протримали до кінця гри.

Українці впевнено забрали до свого активу першу половину матчу, пішовши на велику перерву з гандикапом у 10 очок. Після відпочинку, “синьо-жовті” обертів не збавили, продовжуючи збільшувати відрив. Відтак, перед заключною чвертю, українці вели у рахунку +16. Втримати цю перевагу нашій кадетській збірній вдалося до фінальної сирени, яка підсумувала перемогу України — 77:61.

Найкращими гравцями у складі збірної України стали Назарій Кулішенко та Микита Яловенко, які оформили по дабл-даблу. В активі першого 18 очок та 13 підбирань, другий набрав 16 пунктів та зробив 13 підбирань.

Доповнення

У першому поєдинку турніру українці поступилися Португалії — 54:75.

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