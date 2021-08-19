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Баскетбол: юниорская сборная Украины вышла в полуфинал Еврочеленджера

Баскетбол: юниорская сборная Украины вышла в полуфинал Еврочеленджера

Киев  •  УНН

 • 75418 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Юниорская сборная Украины в возрасте до 16 лет вышла в полуфинал Еврочеленджера по баскетболу, который проводится на территории Болгарии, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

На второй матч группового этапа против команды Швейцарии, “сине-желтые” вышли сверхмотивированными. Наши ребята не лучшим образом начали игру, позволив соперникам повести в счете — 5:0. Однако, подопечные Дмитрия Коломийченко быстро перехватили инициативу, которую, в итоге, продержали до конца игры.

Украинцы уверенно забрали в свой актив первую половину матча, уйдя на большой перерыв с гандикапом в 10 очков. После отдыха, “сине-желтые” обороты не убавили, продолжая увеличивать отрыв. Поэтому, перед заключительной четвертью, украинцы вели в счете +16. Удержать это преимущество нашей кадетской сборной удалось до финальной сирены, которая подытожила победу Украины — 77:61.

Лучшими игроками в составе сборной Украины стали Назарий Кулишенко и Никита Яловенко, которые оформили по дабл-дабл. В активе первого 18 очков и 13 подборов, второй набрал 16 пунктов и сделал 13 подборов.

Дополнение

В первом поединке турнира украинцы уступили Португалии — 54:75.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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