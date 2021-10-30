Баскетбол: Михайлюк допоміг "Торонто" здобути другу перемогу поспіль в НБА

Деталі

Михайлюк вийшов лише у другій чверті зустрічі і відіграв 6 хвилин, за які набрав 2 очки (1/1 двоочкових), зробив 2 перехоплення та 1 підбирання в захисті при 1 фолі. Показник "+/-" Михайлюка становив "-4".

Доля зустрічі вирішувалася на останніх секундах. За 5 секунд до кінця баталії Гері Трент-джуніор вибив м'яч на веденні у Кола Ентоні, і тому прийшлося виконувати кидок із сиреною, який цілі не досягнув – 110:109.

Доповнення

"Репторс" отримали другу перемогу поспіль і мають три виграші в цілому при 3-х поразках. "Орландо" виграли лише одну гру із 6-ти.