Баскетбол: Михайлюк помог "Торонто" одержать вторую победу подряд в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В рамках регулярного сезона НБА Святослав Михайлюк в составе "Торонто Репторс" принял участие в домашней победе над "Орландо Меджик", передает корреспондент УНН.
Детали
Михайлюк вышел только во второй четверти встречи и отыграл 6 минут, за которые набрал 2 очка (1/1 двухочковых), сделал 2 перехвата и 1 подбор в защите при 1 фоле. Показатель "+/-" Михайлюка составлял "-4".
Судьба встречи разрешалась на последних секундах. За 5 секунд до конца баталии Гэри Трент-джуниор выбил мяч на ведении у Кола Энтони, поэтому пришлось выполнять бросок с сиреной, который цели не достиг – 110:109.
Дополнение
"Репторс" одержали вторую победу подряд и имеют три выигрыша в общей сложности при 3-х поражениях. "Орландо" выиграли только одну игру из 6-ти.