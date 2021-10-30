Баскетбол: Михайлюк помог "Торонто" одержать вторую победу подряд в НБА

Детали

Михайлюк вышел только во второй четверти встречи и отыграл 6 минут, за которые набрал 2 очка (1/1 двухочковых), сделал 2 перехвата и 1 подбор в защите при 1 фоле. Показатель "+/-" Михайлюка составлял "-4".

Судьба встречи разрешалась на последних секундах. За 5 секунд до конца баталии Гэри Трент-джуниор выбил мяч на ведении у Кола Энтони, поэтому пришлось выполнять бросок с сиреной, который цели не достиг – 110:109.

Дополнение

"Репторс" одержали вторую победу подряд и имеют три выигрыша в общей сложности при 3-х поражениях. "Орландо" выиграли только одну игру из 6-ти.