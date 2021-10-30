Баскетбол: Лень допоміг "Сакраменто" виграти третій поєдинок в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. "Сакраменто Кінгс" центрового Олексія Леня приймало "Нью-Орлеан Пеліканс" у матчі чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
Деталі
Уродженець Антрациту вдало увійшов до гри з лави запасних в першій чверті. Він відзначився точним кидком з гри, а потім реалізував слем-данк. У другій чверті він запам'ятався ефектним блок-шотом.
Команда українця перемогла з рахунком 113:109, а сам центровий за 16 хвилин у грі приніс "Пеліканс" 4 очки (2/5 двоочкових), 4 підбирання у захисті та 2 блок-шоти при 3 втратах та 3 фолах.
Доповнення
"Сакраменто", який виграв 3 з 5 матчів, посідає п'яте місце на Заході.