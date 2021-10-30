Баскетбол: Лень помог "Сакраменто" выиграть третий поединок в НБА

Подробности

Уроженец Антрацита удачно вошел в игру со скамейки запасных в первой четверти. Он отметился точным броском из игры, а затем реализовал слэм-данк. Во второй четверти он запомнился эффектным блок-шотом.

Команда украинца победила со счетом 113:109, а сам центровой за 16 минут в игре принес “Пеликанс” 4 очка (2/5 двухочковых), 4 подбора в защите и 2 блок-шота при 3 потерях и 3 фолах.

Дополнение

“Сакраменто”, выигравший 3 из 5 матчей, занимает пятое место на Западе.