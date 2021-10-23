Баскетбол: "Київ-Баскет" вийшов переможцем із столичного дербі

Деталі

Долю матчу вирішила перша половина в якій "Київ-Баскет" був трохи кращим, адже наступні дві чверті були завершені внічию. Підсумковий результат – 70:75.

У переможців найкращим став Майкл Кеффі – 16 очок, 5 підбирань. Господарям цього разу не вистачило для успіху 34 очка Джиана Клавелла.

Наступний матч

"Будівельник" наступний матч зіграє 28 жовтня в Харкові. "Київ-Баскет" наступного дня гратиме вдома проти "Одеси".

Доповнення

"Будівельник" йде третім в чемпіонаті з 6-ма перемогами і трьома фіаско. "Київ-Баскет" має 5-ть перемог і три поразки.