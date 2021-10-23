Баскетбол: "Киев-Баскет" вышел победителем из столичного дерби

Детали

Судьбу матча решила первая половина в которой “Киев-Баскет” был получше, ведь следующие две четверти были завершены вничью. Итоговый результат — 70:75.

У победителей лучшим стал Майкл Кэффи — 16 очков, 5 подборов. Хозяевам этот раз не хватило для успеха 34 очка Джиан Клавелла.

Следующий матч

“Будивельник” следующий матч сыграет 28 октября в Харькове. “Киев-Баскет” на следующий день играть дома против “Одессы”.

Дополнение

“Будивельник” идет третьим в чемпионате с 6-ю победами и тремя фиаско. “Киев-Баскет” имеет 5-ть побед и три поражения.