Баскетбол: харківський клуб здобув шосту поспіль перемогу в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. "Харківські Соколи" здобули перемогу над столичним "Будівельником" у домашньому матчі Суперліги (105:99), повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Друга чверть стала переломною у грі, саме в ній харків'яни забили одразу 35 очок проти 24 і мали гандикап, який вдалося втримати до кінця зустрічі.
Найкращим гравцем матчу у переможців став Деджуан Граф із 14 очками та 9 передачами. Найрезультативнішим у матчі виявився Джіан Клавелл із 33 очками.
У наступному матчі 30 жовтня "Харківські Соколи" прийматимуть "Черкаських Мавп", а "Будівельник" цього ж дня на виїзді зустрінеться із "Дніпром".
Доповнення
Після цих зіграних матчів БК "Харківські Соколи" вийшов на другу позицію в турнірній таблиці, а "Будівельник" опустився одразу на п'яту позицію.