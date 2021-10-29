Баскетбол: харківський клуб здобув шосту поспіль перемогу в Суперлізі

Деталі

Друга чверть стала переломною у грі, саме в ній харків'яни забили одразу 35 очок проти 24 і мали гандикап, який вдалося втримати до кінця зустрічі.

Найкращим гравцем матчу у переможців став Деджуан Граф із 14 очками та 9 передачами. Найрезультативнішим у матчі виявився Джіан Клавелл із 33 очками.

У наступному матчі 30 жовтня "Харківські Соколи" прийматимуть "Черкаських Мавп", а "Будівельник" цього ж дня на виїзді зустрінеться із "Дніпром".

Доповнення

Після цих зіграних матчів БК "Харківські Соколи" вийшов на другу позицію в турнірній таблиці, а "Будівельник" опустився одразу на п'яту позицію.