Баскетбол: харьковский клуб одержал шестую победу подряд в Суперлиге

Детали

Вторая четверть стала переломной в игре, именно в ней харьковчане забили сразу 35 очков против 24 и имели гандикап, который удалось удержать до конца встречи.

Лучшим игроком матча у победителей стал Деджуан Граф с 14 очками и 9 передачами. Самым результативным в матче оказался Джиан Клавелл с 33 очками.

В следующем матче 30 октября "Харьковские Соколы" будут принимать "Черкасских Мавп", а "Будивельник" в этот же день на выезде встретится с "Днепром".

Дополнение

После этих сыгранных матчей БК "Харьковские Соколы" вышел на вторую позицию в турнирной таблице, а "Будивельник" опустился сразу на пятую позицию.