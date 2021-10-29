Баскетбол: харьковский клуб одержал шестую победу подряд в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. "Харьковские Соколы" одержали победу над столичным "Будивельником" в домашнем матче Суперлиги (105:99), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Вторая четверть стала переломной в игре, именно в ней харьковчане забили сразу 35 очков против 24 и имели гандикап, который удалось удержать до конца встречи.
Лучшим игроком матча у победителей стал Деджуан Граф с 14 очками и 9 передачами. Самым результативным в матче оказался Джиан Клавелл с 33 очками.
В следующем матче 30 октября "Харьковские Соколы" будут принимать "Черкасских Мавп", а "Будивельник" в этот же день на выезде встретится с "Днепром".
Дополнение
После этих сыгранных матчей БК "Харьковские Соколы" вышел на вторую позицию в турнирной таблице, а "Будивельник" опустился сразу на пятую позицию.