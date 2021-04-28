Баскетбол: чинний чемпіон перервав переможну серію "Будівельника"

Деталі

Старт зустрічі виявився кращим для господарів – 26:17. Після доволі рівної другої 10-хвилинки дніпряни знову одержали перевагу в третьому ігровому відрізку. Попри поразку в заключні 10 хвилин баталії, виграш дістався чинному чемпіону країни.

Персональна статистика учасників матчу:

"Дніпро": Шундель 16 очок, Тимофеєнко 13 + 6 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Закурдаєв 8 + 5 підбирань + 3 передачі, Бондарчук 3, Кравцов 0 — старт, Бобров 13 + 7 передач + 3 підбирання - 3 втрати, Санон 10 + 7 передач + 5 підбирань - 5 втрат, Глєбов 10, Коломойський 8, Корнієнко 6 + 5 підбирань.

"Будівельник": Буртт 21 + 11 передач - 4 втрати, Брайс Джонсон 20 + 11 підбирань, Дево 10, Девенпорт 9 + 10 підбирань, Кожем’якін 2 — старт, Реджі Джонсон 17, Кобець 3.