Баскетбол: действующий чемпион прервал победную серию "Будивельника"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. БК "Днепр" в тяжелой борьбе победил дома столичный "Будивельник" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги (87:82), передает корреспондент УНН.
Детали
Старт встречи оказался лучшим для хозяев - 26:17. После довольно равной второй 10-минутки днепряне снова получили преимущество в третьем игровом отрезке. Несмотря на поражение в заключительные 10 минут баталии, выигрыш достался действующему чемпиону страны.
Персональная статистика участников матча:
"Днепр": Шундель 16 очков, Тимофеенко 13 + 6 подборов + 3 передачи - 4 потери, Закурдаев 8 + 5 подборов + 3 передачи, Бондарчук 3, Кравцов 0 - старт, Бобров 13 + 7 передач + 3 подбора - 3 потери, Санон 10 + 7 передач + 5 подборов - 5 потерь, Глебов 10, Коломойский 8, Корниенко 6 + 5 подборов.
"Будивельник": Буртт 21 + 11 передач - 4 потери, Брайс Джонсон 20 + 11 подборов, Дево 10, Дэвенпорт 9 + 10 подборов, Кожемякин 2 - старт, Реджи Джонсон 17, Кобец 3.