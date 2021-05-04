Баскетбол: "Будівельник" вперше в сезоні обіграв "Київ-Баскет"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. "Будівельник" переміг "Київ-Баскет" у столичному дербі регулярного чемпіонату Суперліги (89:76), передає УНН з посиланням на пресслужбу ФБУ.
Деталі
Вирішальною частиною матчу стала друга половина, в якій "Будівельник" впевнено обіграв лідера чемпіонату із різницею в 16 очок та святкував звитягу із підсумковим результатом 89:76.
Найбільший внесок у загальну перемогу зробили Брайс Джонсон (23 очка) та Кейвон Девенпорт (21 очко, 10 підбирань).
Наразі "Будівельник" посідає шостий рядок чемпіонату – 22/17, а "Київ-Баскет" перший – 29/10.
Доповнення
"Будівельник" наступний поєдинок зіграє 9 травня вдома проти "Запоріжжя". "Київ-Баскет" того ж дня гратиме в Миколаєві.