Баскетбол: "Будивельник" впервые в сезоне обыграл "Киев-Баскет"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. "Будивельник" победил "Киев-Баскет" в столичном дерби регулярного чемпионата Суперлиги (89:76), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Детали
Решающей частью матча стала вторая половина, в которой "Будивельник" уверенно обыграл лидера чемпионата с разницей в 16 очков и праздновал победу с итоговым результатом 89:76.
Наибольший вклад в общую победу внесли Брайс Джонсон (23 очка) и Кейвон Дэвенпорт (21 очко, 10 подборов).
Сейчас "Будивельник" занимает шестую строчку чемпионата - 22/17, а "Киев-Баскет" первый - 29/10.
Дополнение
"Будивельник" следующий поединок сыграет 9 мая дома против "Запорожье". "Киев-Баскет" в тот же день будеи играть в Николаеве.