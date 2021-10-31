Баскетбол: "Будівельник" обіграв "Дніпро" у центральній грі Суперліги

Деталі

Доля зустрічі вирішилася в заключній чверті в якій гості з Києва святкували виграш 31 проти 20-ти. Підсумковий результат на табло – 100:87.

Окрім вдалої гри Гордона, Близнюка та Стоктона черговий потужний матч провів лідер киян Джиан Клавелл, який завершив гру із 35 очками в активі. Це персональний рекорд сезону для пуерториканця та другий показник в лізі.

Доповнення

"Дніпро" знову повернувся на позначку у 50 відсотків перемог, відігравши 10 матчів у національній першості. "Будівельник" виграв всьоме в 11 матчах першого кола Суперліги.