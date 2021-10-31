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Баскетбол: "Будивельник" обыграл "Днепр" в центральной игре Суперлиги

Киев • УНН

 • 14965 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. БК "Днепр" дома принимал столичный "Будивельник" во встрече украинской баскетбольной Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт Суперлиги.

Баскетбол: "Будивельник" обыграл "Днепр" в центральной игре Суперлиги

Подробности

Судьба встречи решилась в заключительной четверти, в которой гости из Киева праздновали выигрыш 31 против 20-ти. Итоговый результат на табло — 100:87.

Помимо удачной игры Гордона, Близнюка и Стоктона очередной мощный матч провел лидер киевлян Джиан Клавелл, завершивший игру с 35 очками в активе. Это персональный рекорд сезона для пуэрториканца и второй показатель в лиге.

Дополнение

“Днепр” снова вернулся на отметку в 50 процентов побед, отыграв 10 матчей в национальном первенстве. “Будивельник” выиграл седьмой раз в 11 матчах первого круга Суперлиги.

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