Башар Асад вирішив подякувати "республіці" Південна Осетія за "підтримку суверенітету Сирії"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент Сирії Башар Асад подякував так званій “республіці” Південна Осетія за її позицію “в підтримці сирійського суверенітету і територіальної цілісності”. Як повідомило в понеділок підконтрольне Дамаску агентство SANA, сирійський лідер зустрівся з “президентом” Південної Осетії Анатолієм Бібіловим, інформує УНН.
“Дружня позиція Південної Осетії підтверджує правильність сирійського вибору на користь країн Сходу, які поважають принципи міжнародного права на відміну від більшості (країн) на Заході, де не знають іншої політики, окрім диктату”, — сказав Асад.
За інформацією агентства, Асад і Бібілов в ході переговорів відзначили “важливість багатостороннього розвитку відносин між Сирією та Південною Осетією на благо народів двох дружніх держав”. Бібілов високо оцінив підтримку Дамаском незалежності Південної Осетії. “Ми солідарні з Сирією, яка знаходиться у важких умовах через війну, яку вона веде проти тероризму”, — сказав південноосетинський лідер.
Асад і Бібілов, який прибув з триденним візитом до Сирії, підписали в понеділок у Дамаску договір про дружбу і співробітництво між двома державами. Президенти вручили один одному державні нагороди, а також обмінялися подарунками. Бібілов вручив Асаду кавказьку шаблю з дамаської сталі, а Асад своєму гостю — чашу ручної чеканки.
Як повідомляв УНН, Сирія встановила “дипломатичні відносини з республікою” Південна Осетія.