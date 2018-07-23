Башар Асад решил поблагодарить "республике" Южная Осетия за "поддержку суверенитета Сирии"

“Дружественная позиция Южной Осетии подтверждает правильность сирийского выбора в пользу стран Востока, которые уважают принципы международного права в отличие от большинства (стран) на Западе, где не знают иной политики, кроме диктата”, — сказал Асад.

По информации агентства, Асад и Бибилов в ходе переговоров отметили “важность многостороннего развития отношений между Сирией и Южной Осетией на благо народов двух дружественных государств”. Бибилов высоко оценил поддержку Дамаском независимости Южной Осетии. “Мы солидарны с Сирией, которая находится в трудных условиях из-за войны, которую она ведет против терроризма”, — сказал южноосетинский лидер.

Асад и Бибилов, который прибыл с трехдневным визитом в Сирию, подписали в понедельник в Дамаске договор о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами. Президенты вручили друг другу государственные награды, а также обменялись подарками. Бибилов вручил Асаду кавказскую саблю из дамасской стали, а Асад своему гостю — чашу ручной чеканки.

Как сообщал УНН, Сирия установила “дипломатические отношения с республикой” Южная Осетия.