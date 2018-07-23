Башар Асад решил поблагодарить "республике" Южная Осетия за "поддержку суверенитета Сирии"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил так называемую “республику” Южная Осетия за ее позицию “в поддержке сирийского суверенитета и территориальной целостности”. Как сообщило в понедельник подконтрольное Дамаску агентство SANA, сирийский лидер встретился с “президентом” Южной Осетии Анатолием Бибиловым, информирует УНН.
“Дружественная позиция Южной Осетии подтверждает правильность сирийского выбора в пользу стран Востока, которые уважают принципы международного права в отличие от большинства (стран) на Западе, где не знают иной политики, кроме диктата”, — сказал Асад.
По информации агентства, Асад и Бибилов в ходе переговоров отметили “важность многостороннего развития отношений между Сирией и Южной Осетией на благо народов двух дружественных государств”. Бибилов высоко оценил поддержку Дамаском независимости Южной Осетии. “Мы солидарны с Сирией, которая находится в трудных условиях из-за войны, которую она ведет против терроризма”, — сказал южноосетинский лидер.
Асад и Бибилов, который прибыл с трехдневным визитом в Сирию, подписали в понедельник в Дамаске договор о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами. Президенты вручили друг другу государственные награды, а также обменялись подарками. Бибилов вручил Асаду кавказскую саблю из дамасской стали, а Асад своему гостю — чашу ручной чеканки.
Как сообщал УНН, Сирия установила “дипломатические отношения с республикой” Южная Осетия.