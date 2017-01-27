"Барселона" зустрінеться з мадридським "Атлетіко" у півфіналі Кубка Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У штаб-квартирі Федерації футболу Іспанії відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку, передає УНН з посиланням на LaLiga.
Майбутній суперник донецького "Шахтаря" "Сельта" в 1/2 фіналу зустрінеться з "Алавесом".
У іншому півфінальному двобої зустрінуться "Барселона" та мадридський "Атлетіко".
Додамо, що півфінальні матчі відбудуться 1-2 та 8-9 лютого.
Нагадаємо, "Барселона" розгромила "Реал Сосьєдад" у чвертьфіналі Кубка Іспанії.
Як повідомляв УНН, іспанська “Сельта”, яка є суперником донецького “Шахтаря” у 1/16 Ліги Європи, зігравши унічию із мадридським “Реалом” вибила останнього із розіграшу Кубку Іспанії. Вигравши перший матч 1:2 та звівши унічию другий, галісійці вийшли до півфіналу іспанського кубку.