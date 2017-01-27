"Барселона" встретится с мадридским "Атлетико" в полуфинале Кубка Испаии

Будущий соперник донецкого "Шахтера" "Сельта" в 1/2 финала встретится с "Алавесом".

В другом полуфинальном поединке встретятся "Барселона" и мадридский "Атлетико".

Добавим, что полуфинальные матчи состоятся 1-2 и 8-9 февраля.

Напомним, "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в четвертьфинале Кубка Испании.

Как сообщал УНН, испанская "Сельта", которая является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы, сыграв вничью с мадридским "Реалом" выбила последнего из розыгрыша Кубка Испании. Выиграв первый матч 1:2 и сведя вничью второй, галисийцы вышли в полуфинал испанского кубка.