"Барселона" встретится с мадридским "Атлетико" в полуфинале Кубка Испаии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В штаб-квартире Федерации футбола Испании состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка испано, передает УНН со ссылкой на LaLiga.
Будущий соперник донецкого "Шахтера" "Сельта" в 1/2 финала встретится с "Алавесом".
В другом полуфинальном поединке встретятся "Барселона" и мадридский "Атлетико".
Добавим, что полуфинальные матчи состоятся 1-2 и 8-9 февраля.
Напомним, "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в четвертьфинале Кубка Испании.
Как сообщал УНН, испанская "Сельта", которая является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы, сыграв вничью с мадридским "Реалом" выбила последнего из розыгрыша Кубка Испании. Выиграв первый матч 1:2 и сведя вничью второй, галисийцы вышли в полуфинал испанского кубка.