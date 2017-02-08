“Барселона” зіграла у нічию з “Атлетіко” і вийшла до фіналу Кубка Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. “Барселона” вийшла у фінал Кубка Іспанії четвертий рік поспіль, вибивши з боротьби за трофей мадридський “Атлетіко”, повідомляє УНН з посиланням на сайт каталонців.
Каталонці, які перемогли тиждень тому в Мадриді (2:1), відкрили рахунок стараннями Ліонеля Мессі і Луїса Суареса. Аргентинець зробив сольний прохід, який увінчався щільним ударом, а уругваєць переправив м’яч у порожні ворота. Однак подальше видалення Роберто (57 хвилина) дало “Атлетіко” певні шанси.
Втім склади зрівнялися вже через 12 хвилин, коли другий “гірчичник” отримав Яннік Карраско. У кінцівці форвард “Атлетіко” Кевін Гамейро не реалізував пенальті (80), але швидко виправився, зрівнявши рахунок. У час, що залишився, у “Барси” був вилучений ще й Л.Суарес, який забив вісім голів у восьми останніх матчах. У підсумку нічия 1:1, яка пішла на користь “синьо-гранатовим”.
Нагадаємо, що у фіналі підопічні Луїса Енріке зіграють з “Алавесом” або “Сельтою”.