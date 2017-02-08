"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" и вышла в финал Кубка Испании

Каталонцы, которые победили неделю назад в Мадриде (2:1), открыли счет стараниями Лионеля Месси и Луиса Суареса. Аргентинец сделал сольный проход, который увенчался ударом, а уругваец переправил мяч в пустые ворота. Однако последующее удаление Роберто (57 минута) дало "Атлетико" определенные шансы.

Впрочем составы уравнялись уже через 12 минут, когда второй "горчичник" получил Янник Карраско. В концовке форвард "Атлетико" Гамейро не реализовал пенальти (80), но быстро исправился, сравняв счет. В оставшееся время, у "Барсы" был удален еще и Суарес, который забил восемь голов в восьми последних матчах. В итоге ничья 1:1, которая пошла на пользу "сине-гранатовым".

Напомним, что в финале подопечные Луиса Энрике сыграют с "Алавесом" или "Сельтой".