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"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" и вышла в финал Кубка Испании

Киев • УНН

 • 7793 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. "Барселона" вышла в финал Кубка Испании четвертый год подряд, выбив из борьбы за трофей мадридский "Атлетико", сообщает УНН со ссылкой на сайт каталонцев.

"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" и вышла в финал Кубка Испании

Каталонцы, которые победили неделю назад в Мадриде (2:1), открыли счет стараниями Лионеля Месси и Луиса Суареса. Аргентинец сделал сольный проход, который увенчался ударом, а уругваец переправил мяч в пустые ворота. Однако последующее удаление Роберто (57 минута) дало "Атлетико" определенные шансы.

Впрочем составы уравнялись уже через 12 минут, когда второй "горчичник" получил Янник Карраско. В концовке форвард "Атлетико" Гамейро не реализовал пенальти (80), но быстро исправился, сравняв счет. В оставшееся время, у "Барсы" был удален еще и Суарес, который забил восемь голов в восьми последних матчах. В итоге ничья 1:1, которая пошла на пользу "сине-гранатовым".

Напомним, что в финале подопечные Луиса Энрике сыграют с "Алавесом" или "Сельтой".

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