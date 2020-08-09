"Барселона" завоювала путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Лангле і Мессі забили по голу протягом 13 хвилин. Потім команди обмінялися голами в додатковий час першого тайму: Суарес забив пенальті за фол на Мессі, а Лоренцо Інсіньє ударом з “точки” скоротив відставання — 3:1. Перша гра завершилася нічиєю 1:1, тому далі крокують “синьо-гранатові” (4:2).

“Ми зробили лише крок. На перших хвилинах „Наполі“ змусив нас серйозно попітніти. У них відмінна команда. Нам довелося оборонятися усіма силами. Якби їм вдалося забити другий м’яч, вони отримали б заряд впевненості, тому ми намагалися не допустити цього, але нам довелося добряче понервувати”, — сказав головний тренер “Барселони” Кіке Сетьєн.

Зауважимо, що Ліонель Мессі провів 142-й матч в Лізі чемпіонів і тепер ділить з Раулем четверте місце в історії серед усіх футболістів за кількістю проведених матчів у цьому турнірі.

Додамо також, “Барселона” не програє протягом восьми матчів в цій Лізі чемпіонів. Каталонці програли всього дві з останньої 31 зустрічі в цьому турнірі.