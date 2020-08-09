"Барселона" завоевала путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Каталонская "Барселона" и итальянское "Наполи" сошлись в противостоянии за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов на стадионе "Камп Ноу", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Лангле и Месси забили по голу в течение 13 минут. Затем команды обменялись голами в дополнительное время первого тайма: Суарес забил пенальти за фол на Месси, а Инсинье ударом с “точки” сократил отставание — 3:1. Первая игра завершилась ничьей 1:1, поэтому далее идут “сине-гранатовые” (4:2).
“Мы сделали лишь шаг. На первых минутах „Наполи“ заставил нас серьезно попотеть. У них отличная команда. Нам пришлось обороняться всеми силами. Если бы им удалось забить второй мяч, они получили бы заряд уверенности, поэтому мы старались не допустить этого, но нам пришлось изрядно понервничать”, — сказал главный тренер “Барселоны” Кике Сетьен.
Заметим, что Лионель Месси провел 142-й матч в Лиге чемпионов и теперь делит с Раулем четвертое место в истории всех футболистов по количеству проведенных матчей в этом турнире.
Добавим также, “Барселона” не проигрывает на протяжении восьми матчей в этой Лиге чемпионов. Каталонцы проиграли всего два с последней 31 встречи в этом турнире.