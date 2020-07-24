"Барселона" запланувала розпродаж дванадцяти футболістів

За інформацією джерела, в список потрапили Філіпа Коутіньо, Усман Дембеле, Самюель Умтіті, Іван Ракітіч, Нелсон Семеду, Артуро Відаль, Нето, Жан-Клер Тодібо, Рафінья Алькантара, Мартін Брейтуейт, Ектор Фірпо і Карлес Аленья.

Крім того, каталонський гранд розглядає і можливість обміну власних гравців.

Відзначається, що головний тренер команди Кіке Сетьен схвалив рішення керівництва, яке таким ходом має поповнити клубну казну.