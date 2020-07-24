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19 березня, 18:42 • 40515 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87282 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93846 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113953 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120529 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117684 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153035 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125051 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124752 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123891 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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"Барселона" запланувала розпродаж дванадцяти футболістів

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Керівництво "ФК "Барселона" готово влаштувати тотальний розпродаж футболістів цього літа, передає УНН з посиланням на іспанську "Marca".

За інформацією джерела, в список потрапили Філіпа Коутіньо, Усман Дембеле, Самюель Умтіті, Іван Ракітіч, Нелсон Семеду, Артуро Відаль, Нето, Жан-Клер Тодібо, Рафінья Алькантара, Мартін Брейтуейт, Ектор Фірпо і Карлес Аленья.

Крім того, каталонський гранд розглядає і можливість обміну власних гравців.

Відзначається, що головний тренер команди Кіке Сетьен схвалив рішення керівництва, яке таким ходом має поповнити клубну казну.

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