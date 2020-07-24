"Барселона" запланировала распродажу двенадцати футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Руководство “ФК “Барселона” готово устроить тотальную распродажу футболистов этим летом, передает УНН со ссылкой на испанскую “Marca”.
По информации источника, в список попали Филиппа Коутиньо, Усман Дембеле, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Нето, Жан-Клер Тодибо, Рафинья Алькантара, Мартин Брейтуэйт, Эктор Фирпо и Карлес Аленья.
Кроме того, каталонский гранд рассматривает и возможность обмена собственных игроков.
Отмечается, что главный тренер команды Кике Сетьен принял решение руководства, таким ходом должен пополнить клубную казну.