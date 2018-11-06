"Барселона" вперше в сезоні втратила очки у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Арена “Джузеппе-Меацца” прийняла зустріч групи В четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів за участі “Інтеру” та “Барселони”, передає кореспондент УНН.
Гості з Каталонії мали значну перевагу у володінні м’ячем (61:39 відсотки) та кількістю ударів (27:10), але забити команді Вальверде вдалося тільки на 83 хвилині, коли бразилець Малком втримав у себе м’яч і пробив з-під ноги оборонця.
Однак виграш вислизнув від “синьо-гранатових” на 97 хвилині. Саме тоді головний бомбардир “Інтеру” Ікарді розібрався із усіма в чужій штрафній — 1:1.
Відзначимо, що Мессі прилетів з командою в Мілан, але не потрапив навіть у запас.
Зауважимо, що перемога могла б гарантувати “Барселоні” перше місце в групі В. А так у команди 10 очок, на три більше, ніж в італійського колективу. Далій крокує “Тотенхем” з 4-ма балами.