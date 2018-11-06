"Барселона" впервые в сезоне потеряла очки в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Стадион “Джузеппе-Меацца” приняла встреча группы В четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов с участием “Интера” и “Барселоны”, передает корреспондент УНН.
Гости из Каталонии имели значительное преимущество во владении мячом (61:39 процента) и количеством ударов (27:10), но забить команде Вальверде удалось только на 83 минуте, когда бразилец Малком удержал у себя мяч и пробил из-под ноги защитника.
Однако выигрыш ускользнул от “сине-гранатовых” на 97 минуте. Именно тогда главный бомбардир “Интера” Икарди разобрался со всеми в чужой штрафной — 1:1.
Отметим, что Месси прилетел с командой в Милан, но не попал даже в запас.
Заметим, что победа могла бы гарантировать “Барселоне” первое место в группе В. А так у команды 10 очков, на три больше, чем у итальянского коллектива. Далее идет “Тоттенхэм” с 4-мя баллами.