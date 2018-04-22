"Барселона" в тридцятий раз став володарем Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Фінальний матч Кубка Іспанії між “Барселоною” і “Севільєю” завершився розгромною перемогою каталонського клубу, інформує УНН з посиланням на сайти команд.
Розпочали розгром андалузців Суарес і Мессі, які відзначилися на 14 і 31 хвилині. Ближче до перерви Суарес оформив дубль — 0:3. У наступній 45-хвилинці долучилися до виграшу Іньєста і Коутіньо (з пенальті), які забили у ворота Соріа.
Варто зазначити, що “Барселона” розпочала виступ у Кубку Іспанії-2017/18 зі стадії 1/16 фіналу, на якій двічі розгромила команду третього дивізіону “Мурсію” (3:0, 5:0). В 1/8 фіналу каталонський клуб пройшов “Сельту” (1:1, 5:0). У чвертьфіналі команда Ернесто Вальверде за сумою двох зустрічей здолала “Еспаньол” (0:1, 2:0), у півфіналі двічі перемогла “Валенсію” (1:0, 2:0).
Додамо, що “Барселона” виграла Кубок Іспанії 30-й раз в історії. Далі у списку найтитулованіших клубів за цим показником йде “Атлетік Більбао” (23) і мадридський “Реал” (19).