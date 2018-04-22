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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Барселона" в тридцатый раз стал обладателем Кубка Испании

Киев • УНН

 • 11728 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Финальный матч Кубка Испании между “Барселоной” и “Севильей” завершился разгромной победой каталонского клуба, информирует УНН со ссылкой на сайты команд.

"Барселона" в тридцатый раз стал обладателем Кубка Испании

Начали разгром андалузцев Суарес и Месси, которые отличились на 14 и 31 минуте. Ближе к перерыву Суарес оформил дубль — 0:3. В следующей 45-минутке присоединились к выигрышу Иньеста и Коутиньо (с пенальти), которые забили в ворота Сориа.

Стоит отметить, что “Барселона” начала выступление в Кубке Испании-2017/18 со стадии 1/16 финала, на которой дважды разгромила команду третьего дивизиона “Мурсию” (3:0, 5:0). В 1/8 финала каталонский клуб прошел “Сельту” (1:1, 5:0). В четвертьфинале команда Эрнесто Вальверде по сумме двух встреч одолела “Эспаньол” (0:1, 2:0), в полуфинале дважды победила “Валенсию” (1:0, 2:0).

Добавим, что “Барселона” выиграла Кубок Испании 30-й раз в истории. Далее в списке самых титулованных клубов по этому показателю идет “Атлетик Бильбао” (23) и мадридский “Реал” (19).

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