“Барселона” у більшості не змогла перемогти “Алавес” перед матчем з “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. ФК “Алавес” приймав “Барселону” на стадіоні “Мендісорроса” в матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Зустріч завершилася внічию — 1:1. На 31 хвилині Луїс Ріоха відібрав м’яч у Нето та забив у порожні ворота “блаугранос”.
На 62 хвилині Хота через другу жовту картку залишив господарів у меншості, чим скористався Грізманн вже на наступній хвилині. Проте каталонців на більше не вистачило.
Зазначимо, що “синьо-гранатові” набрали вісім очок в шести турах чемпіонату Іспанії і займають 12-е місце. “Алавес” (8) — на 13-му місці в турнірній таблиці.
Додамо, що вже 4 листопада в гості до “Барселони” завітає київське “Динамо”. Команди проведуть гру третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.