"Барселона" в большинстве не смогла победить "Алавес" перед матчем с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. ФК “Алавес” принимал “Барселону” на стадионе “Мендисорроса” в матче 8-го тура чемпионата Испании, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Встреча завершилась вничью — 1:1. На 31 минуте Луис Риоха отобрал мяч у Нето и забил в пустые ворота “блаугранос”.
На 62 минуте Хота из-за второй желтой карточки оставил хозяев в меньшинстве, чем воспользовался Гризманн уже на следующей минуте. Однако каталонцев на большее не хватило.
Отметим, что “сине-гранатовые” набрали восемь очков в шести турах чемпионата Испании и занимают 12-е место. “Алавес” (8) — на 13-м месте в турнирной таблице.
Добавим, что уже 4 ноября в гости к “Барселоне” приедет киевское “Динамо”. Команды проведут игру третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.