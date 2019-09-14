"Барселона" Пустового підписала колишнього MVP української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. БК "Барселона" оголосив про підписання угоди з американським захисником Малкольмом Ділейні, останнім клубом якого був китайський "Гуандун Саузерн Тайгерс", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Барселони".
Угоду укладено за схемою "1+1".
Попереднього сезону 32-річний гравець став чемпіоном Китаю і набирав в середньому по 19,4 очки, 6,1 підбирання та 5,6 передач в 37 матчах.
Раніше гравець виступав за французький "Шалон", німецьку "Баварію", "Локомотив" Кубань, а також провів два сезони в НБА за нинішній клуб Олексія Леня "Атланта Хокс" і набирав по 5,7 очок, 3 передачі в Асоціації.
Зауважимо, що Ділейні у сезоні-2013/14 виступав за київський "Будівельник". Разом з киянами він став чемпіоном України та отримав титул MVP Суперліги.
Нагадаємо, "Барселона" разом з українським центровим Артемом Пустовим виграла перший трофей у новому сезоні.