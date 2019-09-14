"Барселона" Пустового подписала бывшего MVP украинской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. БК "Барселона" объявил о подписании соглашения с американским защитником Малкольмом Дилэйни, последним клубом которого был китайский "Гуандун Саузерн Тайгерс", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Барселоны".
Соглашение заключено по схеме "1 + 1".
Предыдущего сезона 32-летний игрок стал чемпионом Китая и набирал в среднем по 19,4 очка, 6,1 подбора и 5,6 передач в 37 матчах.
Ранее игрок выступал за французский "Шалон", немецкий "Баварию", "Локомотив" Кубань, а также провел два сезона в НБА по нынешний клуб Алексея Леня "Атланта Хокс" и набирал по 5,7 очков, 3 передачи в Ассоциации.
Заметим, что Дилэйни в сезоне-2013/14 выступал за киевский "Будивельник". Вместе с киевлянами он стал чемпионом Украины и получил титул MVP Суперлиги.
Напомним, "Барселона" вместе с украинским центровым Артемом Пустовым выиграла первый трофей в новом сезоне.