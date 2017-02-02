"Барселона" перемогла "Атлетіко" у першій півфінальній баталії Кубка Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Чинні володарі Кубка Іспанії каталонська “Барселона” повела в півфінальному протистоянні із мадридським “Атлетіко”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Каталонський клуб забив два м’ячі на “Вісенте Кальдерон”, і обидва голи вийшли естетичними. Луїс Суарес відкрив рахунок після ривка від центральної лінії, а Ліонель Мессі засадив господарям потужним ударом з дистанції. Втім, у “Атлетіко” все ще залишаються шанси, за що він повинен дякувати Антуана Грізманна і його голу в середині другого тайму — 1:2.
Нагадаємо, що матч у відповідь пройде 7-го лютого на “Камп Ноу”.
Додамо також, перша зустріч в іншій парі “Алавес” — “Сельта” відбудеться вже сьогодні.